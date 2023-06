Sex and the City: Kim Cattrall de retour dans la suite

C’est un comeback que même les plus grands fans de «Sex and the City» n’osaient plus espérer. Selon les informations de «Variety», Kim Cattrall fera une apparition dans l’ultime épisode de la saison 2 de «And Just Like That», suite de «Sex and the City». Il faut dire que l’actrice, qui a incarné la sulfureuse Samantha durant six saisons, n’était pas du tout en bons termes avec Sarah Jessica Parker, la star de la série.