Elle ne ressent pas d’attirance sexuelle pour les autres

Pourquoi ce sujet est-il encore tabou?

Dans notre culture, le sexe est partout. On humilie et on fait passer les gens qui ne le pratiquent pas pour des ratés. On fait naître un sentiment de honte chez eux. L’indépendance et la liberté sont, par ailleurs, faussement associées à la sexualité. L’asexualité montre que l’on peut complètement s’en passer, questionnant ainsi l’existence même du couple hétérosexuel, dans lequel les rôles sont assignés selon le genre et la procréation souvent au centre. Elle met aussi à mal le système de domination des hommes sur les femmes, dans lequel celles-ci sont tenues responsables de la naissance et de l’assouvissement du désir masculin. L’asexualité vient bouleverser tout ça et montrer qu’une société qui ne tournerait pas autour du sexe est possible.