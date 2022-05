Tourisme sexuel: Sex Island: sexe et drogues à gogo dans un resort de Las Vegas

«Sex Island est la matérialisation du rêve de chaque homme.» C’est ainsi que le site sexisland.co, géré par la Good Girls Company, vante son offre de tourisme sexuel. Le paquet comprend un séjour de 4 jours (3 nuits) dans un resort aux abords de Las Vegas . La première session de 2022 commence aujourd’hui, 5 mai, et s’achèvera dimanche. Sur place, 50 clients (jauge maximale) ont accès aux services de 100 prostituées, mais doivent se contenter de deux par jour. «À tout moment, vous pouvez échanger les filles avec les autres clients», assure le site. Les organisateurs incitent la clientèle a ne pas utiliser de préservatif puisque les travailleuses sont testées et que des dépistages d’infections sexuellement transmissibles peuvent être effectués.

Virée sexuelle en hélico

Soupçons d’arnaque

À l’origine, Sex Island était un événement annuel créé en 2017. La première édition qui devait se dérouler en Colombie a provoqué un tollé dans l’opinion publique locale. En cause: la promotion de la consommation de drogues. Par conséquent, elle a déménagé sur une île des Caraïbes plus coulante sur ce point. L’édition 2018, elle, a été annulée à la veille de son lancement provoquant l’ire de la clientèle et laissant planer le doute sur une éventuelle arnaque. Jointe par le «New York Post», la société organisatrice assure que le séjour de mai est maintenu et qu’il sera suivi par le prochain du 1er au 4 juillet, à l’occasion de la fête nationale américaine.