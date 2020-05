Chine

Sex-tape en magasin: rappel à l'ordre d'Ikea

Une vidéo virale montrait une femme en train de prendre du plaisir sur un fauteuil et un lit du géant suédois de l'ameublement en Chine.

Les magasins Ikea en Chine sont d'ordinaire prisés des amateurs de sieste qui aiment à prendre leurs aises sur les canapés et lits présentés.

La courte séquence montre une femme prenant son plaisir sur un fauteuil et un lit de l'enseigne suédoise, tandis que des clients en arrière-plan se promènent dans les salons d'exposition. L'identité de la personne n'est pas connue pas plus que le lieu du tournage ou le nom du ou des auteurs de la vidéo.

Dans un communiqué publié dimanche et qui ne fait pas explicitement référence à la vidéo en question, Ikea a «condamné de tels comportements» et annoncé avoir alerté la police. La marque a assuré renforcer ses mesures de sécurité dans ses magasins et appelé sa clientèle à adopter un comportement «civilisé».