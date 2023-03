Grisons: Sexagénaire porté disparu retrouvé mort dans la neige

Une épouse a signalé la disparition de son mari qui skiait jeudi sur le domaine de Splügen-Tambo (GR). Au cours d’une opération de recherche, menée à la fois par voie terrestre et aérienne, l’homme de 65 ans a été retrouvé sans vie vers 21h15 dans la neige profonde, non loin du télésiège d’Alpetli. Trois équipages de la Rega, des sauveteurs en montagne du Club alpin suisse (CAS), le service de secours sur piste SOS du domaine skiable de Splügen-Tambo et plusieurs spécialistes de la police cantonale des Grisons ont participé aux recherches. La police cantonale des Grisons clarifie les circonstances exactes ayant conduit au décès de l’homme.