Savoir-vivre : S’excuser ou non après avoir éternué, une question qui fait débat

La pandémie de coronavirus a fait naître un débat parmi les experts en bonnes manières: faut-il ou non s’excuser après avoir éternué et doit-on encore dire «santé»?

«Il est correct que les personnes qui éternuent s’excusent et que les personnes présentes ne commentent pas l’éternuement», poursuit-elle. Au cas où la personne qui éternue ne s’excuse pas, il convient de dire «à vos souhaits!» D’après Evelyn Siller, souhaiter la santé à la personne qui éternue n’est plus considéré comme un signe de courtoisie ou d’amabilité.

«Une belle coutume»

En Suisse aussi, la pandémie a ouvert le débat sur les nouvelles manières de se comporter face à l’éternuement. Conseillères chez «H&S Knigge», Susanne Schwarz et Linda Hunziker remarquent que lors de leurs cours de nombreux participants se disent gênés d’être pris d’une crise d’éternuements. «Pour beaucoup, il est très pénible de se retrouver soudain au centre de l’attention à cause du bruit de leur corps», explique Linda Hunziker. Et bien souvent, les personnes présentes considèrent les vœux de santé comme gênants, ou sont déstabilisées et ne savent pas où se situe la limite entre une formule toute faite et une politesse exagérée», poursuit-elle.