Royaume-Uni - Sexe chez les séniors: une pub brise le tabou

Deux tiers des personnes âgées de plus de 65 ans considèrent que la sexualité et l’intimité des seniors sont sous-représentées dans les médias et la publicité. Par ailleurs, 60% d’entre elles ne se sentent pas à l’aise lorsqu’il s’agit d’aborder la question ouvertement. C’est la conclusion d’une enquête menée par l’organisation britannique Relate, qui propose des thérapies et des conseils aux couples, aux familles et aux jeunes.

Pour briser ce tabou, Relate a lancé, la semaine dernière, une campagne intitulée «Let’s Talk The Joy of Later Life Sex». Les clichés ont été pris par un célèbre photographe de mode britannique, Rankin, ami de longue date du mannequin allemand Heidi Klum.

«Nous avons tous besoin d’intimité»

Le Britannique a filmé et photographié cinq couples et une femme. L’objectif? Pousser les gens à réfléchir à la question de la sexualité chez les personnes âgées. Parmi les portraits: Andrew et Mark, ensemble depuis 31 ans, Roger et sa compagne Chrissie, qui a subi une double mastectomie, et Daphne et Arthur, qui se tiennent toujours la main en marchant.

Daphne et Arthur: «Les enfants pensent que les personnes âgées ne font pas l’amour. Mais ce n’est pas forcément lié à l’âge.» Relate Lynne et George: «En vieillissant, on devient plus curieux. Il faut donc essayer quelque chose de nouveau.» Relate Chrissie et Roger: «En vieillissant, il peut devenir difficile de faire l’amour, surtout lorsque des problèmes de santé surviennent. C’est souvent là que l’intimité et l’amour qu’un couple partage ressortent.» Relate