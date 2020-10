À la traîne dans les sondages, Donald Trump attaque régulièrement Joe Biden sur sa santé mentale prétendument défaillante, se moquant des trous de mémoire et autres bégaiements de son rival. Il y a un autre axe d’attaque que le président américain affectionne tout particulièrement: Hunter Biden, le fils cadet du candidat démocrate. Sextape, corruption, liens troubles avec l’Ukraine: pour Donald Trump, tous les moyens sont bons pour atteindre la famille Biden, qu’il qualifie «d’entreprise criminelle». Quitte à recourir à quelques «fake news».

Hunter Biden impliqué dans un réseau de trafic sexuel?

L’équipe de Donald Trump accuse le fils de Joe Biden d’avoir payé des femmes russes et d’autres pays de l’Est qui seraient «liées à un réseau de prostitution ou de traite des êtres humains en Europe de l’Est». Ces allégations figurent dans un rapport sur les activités de Hunter Biden, publié en septembre par les comités sénatoriaux de la Sécurité intérieure et des Finances, dirigés par des républicains.

Or, ce document de 87 pages contient des informations déjà connues du public et des suppositions qui ne reposent sur aucune preuve tangible. L’un des deux sénateurs a d’ailleurs fini par reconnaître à la radio que les comités ne disposaient de «pas beaucoup d’informations à ce sujet». Comme le rappelle Franceinfo, l’ex-femme de Hunter Biden avait porté plainte contre lui en 2017 pour avoir dilapidé leur argent en «drogue, alcool, prostituées, clubs de strip-tease et cadeaux à des femmes avec lesquelles il avait des relations sexuelles». Des accusations que le fils du démocrate a toujours niées.