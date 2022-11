Deux surveillants de prison en détention provisoire

Bâle : Sexe, drogues et évasion: deux surveillants trop proches de détenus

Deux employés de Securitas travaillant dans une prison bâloise ont été placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés «de favoritisme, de corruption passive et d’abus de pouvoir».

Deux employés de Securitas – une Suissesse de 26 ans et un Allemand de 27 ans – travaillant à la prison préventive de Waaghof, à Bâle, ont été arrêtés et placés en détention provisoire au début du mois de novembre. Martin Schütz, porte-parole du Ministère public de Bâle-Ville a déclaré à la «Basler Zeitung» ( article abonné) que des procédures sont en cours.

S’il confirme que «deux personnes sont en détention provisoire» et qu’«il s’agit de soupçon de favoritisme, de corruption passive et d’abus de pouvoir, notamment», le porte-parole ne donne pas d’informations supplémentaires en raison du secret de fonction et d’instruction.