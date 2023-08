Sexe: La crise économique freinerait le plaisir solitaire féminin

C’est une enquête mondiale sur la masturbation qui pourrait faire sourire, car menée par la marque allemande Womanizer, leader en matière de jouets et bien-être sexuels. Pourtant, elle est sérieuse et livre des indications sans tabou sur la libido de la planète. Or sa 4e étude annuelle en la matière, publiée jeudi, révèle que les hommes ont davantage pratiqué l’onanisme en 2023 qu’en 2022. Contrairement aux femmes.

La crise impacte la libido féminine

Il faut dire que les femmes seraient plus sensibles au ralentissement économique. «Le stress financier et l’incertitude peuvent entraîner des niveaux accrus d’anxiété et de fatigue, qui à leur tour peuvent avoir un impact sur le désir d’activité sexuelle, y compris la masturbation», explique Céline Vendé, sexologue et sexothérapeute chez Womanizer. Sans parler de l’augmentation de la charge de travail – et donc de la fatigue – puisqu’il faut souvent travailler plus, voire accepter des boulots supplémentaires pour joindre les deux bouts. Il reste donc peu de temps à l’auto-exploration sexuelle pour les femmes, en particulier celles des générations «sandwich», souvent épuisées, qui s’occupent à la fois de leurs enfants et de leurs parents.