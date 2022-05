Télévision : Sexe, politique ou punk, Disney+ fait de l’oeil aux adultes

«Sextape» de Pamela Anderson ou naissance du punk au Royaume-Uni: Disney+, roi chez les enfants, part à la conquête des adultes avec des contenus maison plus politiques ou sulfureux.

Ses abonnés ont pu toutefois constater que Disney s’était bien éloigné de l’univers de Mickey avec la sortie au début de l’année de «Pam et Tommy», une série biopic autour du vol de la «sextape» de la nuit de noces de l’actrice américaine Pamela Anderson et de Tommy Lee, batteur du groupe de rock Mötley Crüe, dont la diffusion avait fait scandale dans les années 1990.

Trajectoire canon

En à peine plus de deux ans, Disney+ s’est ainsi hissé dans le trio de tête mondial avec près de 130 millions d’abonnés dans environ 60 pays derrière Amazon Prime vidéo (plus de 175 millions dans plus de 200 pays et territoires) et le pionnier Netflix (près de 222 millions d’abonnés dans plus de 190 pays).