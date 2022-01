«El Chapo» : Sexe, Viagra et bons repas à gogo: un premier séjour en prison dépravé

Durant ses années à la prison de haute sécurité de Puente Grande, au Mexique, le célèbre narcotrafiquant s’est fait plaisir, raconte un livre sorti ce mardi.

Lors de son premier séjour en prison, entre 1993 et 2001, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera a mené une vie pour le moins dépravée. Dans son livre «Emma et les autres femmes de narcos», paru ce mardi, la journaliste Anabel Hernández raconte que pendant ses années à la prison de haute sécurité de Puente Grande, «El Chapo» était accro à la drogue et au sexe. Selon la Mexicaine, le criminel était en compétition avec Héctor Luis Palma Salazar, un autre narcotrafiquant. Il s’agissait de déterminer lequel des deux tenait le plus longtemps pendant ses rapports sexuels et qui avait le plus grand nombre de partenaires.