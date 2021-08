Sexualité - Sextember: un mois sans porno, pour voir le sexe autrement

La pornographie joue encore un rôle trop important dans l’éducation sexuelle des 15-25 ans. Une étude menée par l’institut de sondage Opinion Way pour les laboratoires pharmaceutiques français Majorelle le confirme. Seuls 27% des jeunes interrogés pensent avoir un bon niveau de connaissances sur la sexualité. 38% reconnaissent que le porno a joué un rôle dans leur éducation et pour 41%, il a un impact important sur leurs pratiques sexuelles.

De cette constatation, la marque de préservatifs Eden Gen lance un nouveau mouvement, en septembre: Sextember. Il ne s’agit pas de diaboliser le porno, mais de développer une approche plus saine de la sexualité. C es films véhiculent une conception erronée de la sexualité. L’initiative leur propose de ne pas en regarder durant un mois, pour changer de vision et se tourner vers des contenus pédagogiques adaptés.