Valais : Sextorsion: restez calme et ne payez pas

Police cantonale VS

«Le phénomène de sextorsion n'arrive pas qu'aux autres. Se montrer nu dans un tchat vidéo et s'adonner à des actes sexuels n'est pas interdit, mais c'est risqué», rappelle la police valaisanne. Cette dernière indique également que le «phénomène prend de l'ampleur dans le canton».

Honteuses d'avoir été piégées, les victimes peinent à annoncer leur mésaventure à la police. C’est pourtant bien ce qu’il convient de faire. Les conseils de la police: garder la tête froide et ne pas payer, car les maîtres-chanteurs pourraient bien en demander davantage; le chantage étant poursuivi d'office, appeler le 117; sur les vidéos, veiller à ce que le visage et les signes distinctifs (tatouages, montre, etc.) ne soient pas identifiables; réfléchir à deux fois avant d'accepter des demandes d'amis sur Instagram ou un autre réseau social.