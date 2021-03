Les consultations pourront avoir lieu à l’association Lestime certains jours et à Checkpoint le jeudi après-midi, au 9, rue Grand-Pré, au-dessus de la gare.

Porté par l’association Lestime, expressions lesbiennes en partenariat avec Dialogai, le centre de prévention et de promotion en santé sexuelle proposera notamment des tests et des dépistages d’infections sexuellement transmissibles. Les consultations pourront avoir lieu à l’association Lestime certains jours et à Checkpoint le jeudi après-midi, au 9, rue Grand-Pré, au-dessus de la gare.