Téléréalité : «Sexy Beasts»: rencontres masquées sur Netflix

La plateforme propose à des célibataires de faire connaissance affublés de costumes pour que la personnalité prime sur le physique.

Imaginez une rencontre entre «Mask Singer» et «L’amour est aveugle» et vous obtiendrez «Sexy Beasts», la nouvelle émission de dating de Netflix. L’idée de ce programme de téléréalité, dont la première saison sera disponible dès le 21 juillet 2021, est que des personnes célibataires fassent connaissance devant les caméras entièrement déguisées et le visage caché par un masque.