Athlétisme : Sha’Carri Richardson n’ira pas aux JO de Tokyo

La sprinteuse américaine, privée du 100m à cause d’un test positif au cannabis, n’a pas été sélectionnée pour le relais des Jeux olympiques d’été.

Déjà écartée du 100 m en individuel, Sha’Carri Richardson ne participera pas non plus au relais olympique: l’Américaine, sensation du sprint mondial cette saison, contrôlée positive à la marijuana , n’a pas été sélectionnée pour le 4x100 m, voyant sa dernière chance d’aller à Tokyo s’envoler.

«Maintenir l’équité»

La médaillée d’or olympique 2016 du relais 4x100m English Gardner et Aleia Hobbs ont été nommées comme les deux choix discrétionnaires des deux coachs pour compléter le groupe de relais de six personnes.

«Soutien continu»

«D’abord et avant tout, nous comprenons parfaitement les circonstances atténuantes de Sha’Carri Richardson et nous applaudissons fortement la responsabilité dont elle a fait preuve – et nous lui offrirons notre soutien continu sur et en dehors de la piste», a déclaré l’USATF.