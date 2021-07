États-Unis : Shailene Woodley a encore du mal avec le football

L’actrice essaie de comprendre les règles du football américain depuis qu’elle est fiancée à Aaron Rodgers, mais elle rencontre quelques difficultés.

Quand elle a rencontré Aaron Rodgers , qui joue dans l’équipe des Packers de Green Bay, durant l’été 2020, Shailene Woodley ne s’intéressait guère au football américain. C’est par amour que l’actrice de 29 ans, qui se fiche de ce que l’on pense d’elle , a commencé à regarder des matches et à tenter d’y comprendre quelque chose. Elle s’y est mise encore plus sérieusement quand le sportif de 37 ans lui a demandé de l’épouser, début 2021.

«Personne ne m’a mis la pression, mais c’est passionnant. Les matches des Packers sont les seuls que je trouve vraiment intéressants, parce qu’il y a des gens que je peux supporter», a confié l’Américaine dans le «Late Night with Seth Meyer». Bien qu’elle fasse des efforts pour comprendre les termes utilisés par les joueurs et les journalistes sportifs, la jeune femme a encore tendance à se mélanger les pinceaux quand elle discute avec son homme. «Je lui dis par exemple «Oh tu as marqué un but», et il me répond que c’est un touchdown», a-t-elle expliqué.