Rupture : Shailene Woodley a rompu ses fiançailles

L’actrice s’est séparée du joueur de football américain Aaron Rodgers. Leur relation ne fonctionnait plus.

Ensemble pendant près de deux ans, Shailene Woodley, 30 ans, et Aaron Rodgers, 38 ans, reprennent leur liberté.

Shailene Woodley est de retour sur le marché des célibataires. L’actrice de 30 ans s’est séparée du joueur de football américain Aaron Rodgers, avec lequel elle s’était pourtant fiancée en février 2021. Les deux Américains s’étaient rencontrés au début de la crise sanitaire, durant l’été 2020 . «Ils sont follement tombés amoureux, et rapidement. Mais ils étaient dès le début mal assortis. Aaron est un gars compliqué. Dans leur cercle proche, personne n’est surpris que les choses n’aient pas marché. Dans la bulle de la pandémie, c’était facile pour eux de s’éprendre l’un de l’autre et de se consacrer uniquement à leur relation, mais ce n’est pas la vraie vie», a confié une source dans « People ».

Si la séparation se serait faite à l’amiable, Shailene et Aaron auraient eu des désaccords assez importants, durant leur relation. En effet, le sportif de 38 ans avait critiqué le gouvernement de Joe Biden et pris position contre la vaccination liée au Covid-19. Il s’était même dit «immunisé» contre le virus, avant de le contracter peu de temps après ses déclarations. De son côté, la star de «Divergente», qui se fiche de ce que l’on pense d’elle, a toujours été pro vaccin et n’a jamais caché son soutien inébranlable pour le président des États-Unis.