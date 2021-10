Barcelone : Shakira attaquée par deux sangliers dans un parc

La chanteuse se promenait avec son fils de 8 ans quand les deux animaux s’en sont pris à elle et ont dérobé son sac.

Filmant son sac plein de boue et dans un sale état, la Colombienne a déclaré: «Regardez ce que deux sangliers qui m’ont agressée ont fait de mon sac. Ils l’ont pris et l’ont emmené dans la forêt et il y avait mon téléphone à l’intérieur. Ils ont tout détruit.» Puis, s’adressant à son garçon, dont le papa est le footballeur Gerard Piqué avec lequel elle n’a pas envie de se marier, elle a poursuivi: «Milan, dis la vérité, raconte comment ta maman a résisté au sanglier.»