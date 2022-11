Espagne-Etats-Unis: Shakira dit «adiós» à Barcelone pour s’installer à Miami

D’après TMZ, les anciens amoureux ont trouvé un terrain d’entente, après une réunion de douze heures, autour de la garde de leurs garçons. «Nous avons signé un accord concernant la garde. Notre seul objectif est de fournir à nos enfants la plus grande sécurité et protection tout en espérant qu’ils puissent continuer leur vie dans un environnement sûr et calme», ont écrit Shakira et Gerard Piqué dans un communiqué commun transmis au site américain. Le déménagement à Miami est prévu en 2023. C’est là que réside la famille de la star colombienne de 45 ans, qui avait emménagé en Catalogne il y a plus de huit ans.