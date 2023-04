Après sa rupture, Shakira dit au revoir à Barcelone

Shakira n’habite plus à Barcelone, ville dans laquelle elle a vécu une dizaine d’années et où sont nés ses enfants Milan et Sasha, en 2013 et 2015. L’ex de Gerard Piqué, qu’elle épingle dans le titre «BZRP Music Sessions #53», a informé ses 85 millions d’abonnés de son départ, sur Instagram, le 2 avril 2023. La chanteuse n’a en revanche pas précisé dans quel endroit elle prendrait ses nouveaux quartiers, même si tout porte à croire que ce sera Miami, en Floride.