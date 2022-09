Shakira évoque sa rupture d'avec Gerard Piqué

Espagne : Shakira évoque la fin de sa relation avec Gerard Piqué

Trois mois après l’annonce de la rupture, la chanteuse s’est confiée sur cette période «incroyablement difficile» pour elle et ses enfants.

La priorité de Shakira est de protéger ses deux enfants. IMAGO/NurPhoto

Le 4 juin 2022, Shakira et Gerard Piqué confirmaient qu’ils ne formaient plus un couple. La chanteuse et le footballeur étaient ensemble depuis 2010, et ont eu deux garçons, Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans. Depuis le communiqué transmis aux médias, la Colombienne de 45 ans et l’Espagnol de 35 ans ont gardé le silence. Jusqu’au 21 septembre 2022 et la publication d’une interview accordée par Shakira à l’édition américaine de «Elle».

«C’est difficile d’en parler, surtout parce que je suis en plein dedans, que je suis un personnage public et que notre séparation n’est pas une séparation classique, a confié la star. Ça a été dur pour moi, mais aussi pour mes enfants, incroyablement dur.» La priorité de celle qui risque plusieurs années de prison pour fraude fiscale est de protéger ses fils des paparazzis qui campent devant sa maison et des nombreux articles qui paraissent dans les journaux. «Parfois, j’ai l’impression que c’est un cauchemar et que je vais me réveiller, mais non, c’est bien réel. Et ce qui est réel également, c’est la déception de voir que quelque chose d’aussi sacré et spécial que la relation que j’avais avec le père de mes enfants ait été transformé en quelque chose de laid par les médias», a-t-elle ajouté. Et bien qu’elle traverse une période pénible, l’interprète de «Hips Don’t Lie» sait faire preuve de résilience et se rappelle qu’elle doit être un exemple pour ses deux fils, et être présente pour toutes les personnes qui lui ont montré leur amour et leur soutien.

Elle est également persuadée que son ex et elle trouveront un moyen de s’entendre pour le bien de Milan et de Sasha. «Peu importe comment notre relation s’est terminée et ce que nous ressentons, il est le père de mes enfants. Nous avons une responsabilité envers ces deux garçons incroyables et je crois vraiment que nous serons capables de déterminer ce qui est le mieux pour leur avenir, leurs rêves et quelle est la solution juste pour toutes les personnes impliquées», a-t-elle déclaré.