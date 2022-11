Shakira passe devant tout le monde à une attraction

Barcelone : Shakira coupe une file d’attente pour se rendre à une fête

L’attitude de Shakira, à Barcelone, le 28 octobre 2022, a provoqué l’indignation de très nombreuses personnes, rapportent plusieurs médias espagnols. Alors que de nombreuses familles faisaient la queue pour pouvoir entrer dans une fête organisée pour Halloween, la chanteuse, séparée de Gerard Piqué , serait passée devant tout le monde en compagnie de ses deux enfants et de deux agents de sécurité.

Une journaliste présente, qui a filmé la scène et l’a postée sur Twitter, a raconté à l’émission «Socialité» que celle qui sera jugée pour fraude fiscale n’avait pas bronché quand les personnes présentes s’étaient énervées de la voir couper la file alors qu’elles attendaient depuis une heure et demie de pouvoir entrer. «Quel genre d’exemple cela donne-t-il à ses enfants? Ils apprennent dès leur plus jeune âge qu’ils peuvent passer devant tout le monde alors que ce n’est pas nécessaire», a dit Silvia Taulés.