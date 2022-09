Espagne : Shakira va être jugée pour fraude fiscale

Clamant son innocence, Shakira, 45 ans, avait fait savoir fin juillet qu’elle refusait de sceller un accord avec le parquet, disant préférer la tenue d’un procès à cette procédure de plaider-coupable. Le parquet avait indiqué quelques jours plus tard qu’il demanderait une peine de plus de huit ans de prison et une amende de près de 24 millions d’euros (quelque 22,82 millions de francs) contre l’interprète des hits «Hips don’t lie», «Waka Waka» ou «Loca».

Pas plus de six mois en Espagne

La défense de Shakira affirme pour sa part que, jusqu’en 2014, ses revenus provenaient principalement de ses tournées internationales ou de sa participation à l’émission «The Voice» aux États-Unis et qu’elle ne vivait pas plus de six mois par an en Espagne, condition requise pour établir sa résidence fiscale dans le pays. La star a fait en outre valoir qu’elle avait déjà versé 17,2 millions d’euros au fisc espagnol et qu’elle n’avait donc plus aucune dette à son égard.