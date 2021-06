Miami : Shana Kress fait croire à son mec qu’elle est enceinte

La starlette de téléréalité a présenté un test de grossesse positif à Jonathan Matijas, mais il s’agissait d’une farce de sa part.

Peu après cette farce, le jeune homme de 31 ans a raconté ce qu’il avait ressenti en apprenant une telle nouvelle. «J’ai vu deux barres et j’ai cru qu’elle était enceinte, je me suis dit que ce n’était pas possible, qu’elle ne pouvait pas me l’annoncer comme ça. Mais quand j’ai vu les deux barres, j’ai eu le doute, j’ai eu le ventre noué, le cœur est parti à 2000, et je me suis dit ça y est, c’est maintenant, changement de vie, c’est parti… Et en fait non, ascenseur émotionnel.» Une chose est sûre: le couple compte bien fonder une famille.