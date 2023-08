Shana Kress«J’ai eu peur de me foutre vraiment en l’air»

Pour combler ce manque d’affection, Shana a pris deux chiens, mais ça n’a pas changé grand-chose pour l’influenceuse. «Un jour, j’avais 31 ou 32 ans et je me suis vue en train de pleurer comme une enfant. Et je me suis dit: «pourquoi, à ton âge, tu pleures comme ça?» Il y avait vraiment quelque chose qui ne tournait pas rond chez moi. Il fallait que je trouve une solution parce que j’allais mal finir», s’est-elle souvenue. À cette époque, elle avait atteint un stade où elle n’avait plus envie de se réveiller le matin et où elle se scarifiait régulièrement les poignets. «À un moment donné, j’y suis allée vraiment fort. Et là, ça m’a réveillée. Je me suis demandé ce que j’étais en train de faire», a-t-elle ajouté.