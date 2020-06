Musique

Shana Pearson dévoile un titre taillé pour danser cet été

La chanteuse Shana Pearson a publié le 5 juin 2020 «Steal You», single pop entraînant à souhait.

Shana Pearson a publié «Steal You», single personnel écrit après un coup de foudre inattendu et éphémère. La chanteuse lausannoise d’adoption l’a enregistré en janvier 2020 à Londres. «C’est un morceau pop entraînant, très estival. J’aurais dû le sortir plus tôt, mais le coronavirus a retardé le tournage du clip et bouleversé mon planning», raconte-t-elle.