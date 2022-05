Chine : Shanghai arrive à bout du Covid, mais poursuit le confinement

Une bonne partie des 25 millions d’habitants de Shanghai étaient toujours confinés mardi, alors que le nombre de cas a beaucoup diminué. De quoi interpeller.

Pour affronter cette vague du variant Omicron potentiellement mortelle pour les nombreux seniors non vaccinés, Shanghai, de loin la ville la plus touchée, a placé début avril l’intégralité des habitants sous confinement. Mais les difficultés d’accès aux produits frais et aux soins de santé hors-Covid ont suscité un fort mécontentement, voire dans certains cas des échauffourées avec les autorités. «L’ensemble des seize districts de Shanghai sont parvenus au zéro Covid en société», a annoncé mardi Zhao Dandan, le vice-directeur des services de santé municipaux.