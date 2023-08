Des animaux clonés pour des clients chinois

D’une robe de soirée pour chien à 11’500 fr. jusqu’aux snacks de luxe, le salon des animaux de compagnie de Shanghai, le plus grand d’Asie avec plus de 2000 exposants, démontre la passion des Chinois pour leurs bêtes à poil. «Quand vous avez un animal, vous l’élevez comme si c’était votre enfant», déclare à l’AFP la jeune propriétaire d’un chien, Mme Song. «Il occupe une place vraiment très importante dans votre cœur.»

La passion pour les animaux de compagnie a explosé ces dernières décennies dans le pays. En Chine, où vivent 1,4 milliard d’habitants, près de 100 millions de foyers en possédaient au moins un en 2022. «L’évolution des mentalités en matière de famille et l’augmentation du nombre de célibataires» expliquent en partie ce boom, estime le cabinet de conseil Deloitte, basé à Londres. «Les jeunes d’aujourd’hui ne veulent plus sacrifier toute leur vie pour élever des enfants, comme la génération précédente», déclare à l’AFP Mme Duan, une jeune visiteuse du salon. «Avec un animal, ils peuvent obtenir immédiatement cette intimité, cette douceur (…) mais sans avoir à dépenser autant de temps et d’énergie» que pour un bébé, souligne-t-elle.