Pandémie : Shanghaï lève de nouvelles restrictions

La capitale économique chinoise, comptabilisant quelque 25 millions d’habitants, va connaître une nouvelle levée des mesures de lutte contre le coronavirus.

Shangha ï a annoncé mardi un nouvel assouplissement des restrictions anti-Covid cette semaine, un pas supplémentaire vers une levée totale du confinement qui dure depuis deux mois, exaspère les 25 millions d’habitants et étrangle l’économie.

La capitale économique chinoise a été confinée par étapes à partir de fin mars, afin de faire face à une flambée épidémique à l’échelle nationale, la pire depuis le début de la pandémie fin 2019. Contrairement à nombre de pays, la Chine continue d’appliquer une stratégie zéro Covid, qui consiste notamment à imposer quarantaines et confinements dès l’apparition de cas afin d’éviter les décès.

Étape importante

À compter de mercredi minuit (18 heures mardi), «la ville entrera dans la troisième phase (du déconfinement), avec un retour à la normale complet» mais progressif, a-t-elle indiqué. Centres commerciaux, supérettes, pharmacies et salons de beauté pourront fonctionner à 75% de leur capacité, a précisé Mme Zong.

Les salles de sport et cinémas resteront pour leur part fermées et la réouverture des établissements scolaires se fera au cas par cas. Des médias shanghaïens ont diffusé des photos d’agents en tenue orange en train de retirer certaines des barrières qui bloquaient les quartiers de la ville pendant des semaines.

Trente et un nouveaux cas

Jusque-là, la population ne pouvait généralement sortir que quelques heures par jour au mieux, à condition d’être dans un quartier sans aucun cas. Taxis et voitures particulières pourront a priori de nouveau circuler sur les routes dans les zones dites à faible risque mercredi, tandis que les transports en commun reprendront. Les personnes qui habitent dans des zones considérées à «haut risque» feront, elles, toujours l’objet de restrictions aux déplacements.

Le Ministère de la santé a rapporté mardi 31 nouveaux cas positifs à Shanghaï, contre plus de 25’000 encore à la fin du mois dernier. La mise sous cloche de la ville, la plus peuplée de Chine, a fragilisé l’économie, pénalisé la production, limité la consommation et perturbé lourdement les chaînes d’approvisionnement.