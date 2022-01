Confidences : Shania Twain rêve d’un duo avec Harry Styles

La superstar de la country est complètement gaga du membre de One Direction. Elle veut une collaboration avec le «séduisant» chanteur.

La quinquagénaire a dit tout le bien qu’elle pensait du membre de One Direction dans le podcast «Home Now Radio», d’Apple Music Hits. «J’adore chanter sur les chansons d’Harry Styles. Je suis vraiment une grande fan et, apparemment, il est aussi fan de moi. Il aime «You’re Still The One» qu’il interprète parfois sur scène. C’est vraiment cool, c’est un énorme compliment. Merci Harry. Toi et moi devrions faire un duo ensemble», a-t-elle expliqué.