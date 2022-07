Révélations : Shania Twain: son mari l’a trompée avec sa meilleure amie

Succès et maladie

Elle l’épouse en 1993 et sort «The woman in me» en 1995, mais c’est bien avec «Come on Over», en 1997, qu’elle est catapultée au sommet des charts du monde entier, avec des titres comme les balades «You’re Still The One», «From This Moment On» ou encore «You’ve Got a Way» (BO de «Coup de foudre à Notting Hill»), mais aussi et surtout les plus énergiques, comme «That Don’t Impress Me Much» et «Man! I Feel Like A Woman».