France : Shanna et son chéri cambriolés

«Merci messieurs les cambrioleurs. Grâce à vous on démarre bien l’année! Mais surtout grâce à vous on est sûrs maintenant de vouloir vivre à l’étranger! En plus d’avoir pillé notre intimité, ils ont volé ma voiture Je vous poste la photo de mon Range Rover Evoque (intérieur beige et marron), sait-on jamais si vous le croisez, appelez la police de suite! La voiture a été volée dans le Var (83) mais peut être n’importe où», a écrit Jonathan, en précisant qu’il ne pourrait plus jamais laisser son épouse et son garçon seuls dans leur maison située sur la Côte d’Azur, en France, sans s’inquiéter.

Et le jeune papa de continuer: «On trinque à notre décision, on partira! On n’est pas encore certains d’où nous irons (et non, ce ne sera pas Dubaï), mais on veut élever notre fils sereinement dans un cadre simple et sain. On relativise et on est certains que rien n’arrive par hasard, il est temps pour nous de vivre autre chose! Quoiqu’il arrive, qu’importe ce cambriolage, qu’importe où on est, ce qui compte c’est que notre famille soit réunie. Notre maison c’est nous.» Les abonnés de Shanna et Jonathan ont été nombreux à leur envoyer des messages de soutien.