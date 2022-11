Carnet rose : Shanna Kress est maman

Shanna Kress et son chéri, Jonathan Matijas, sont parents! Le 27 novembre 2022, l’ex-candidate de téléréalité a donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Loüka. C’est sur Instagram que le couple a annoncé l’heureux événement en dévoilant la première photo du bébé, dans les bras de sa maman. «Le plus beau jour de notre vie est arrivé, Notre fils est à nos côtés. Depuis ta naissance on sait ce que signifie d’être fiers et comblés, on est devenus ton Papa et ta Maman. Et puisque tes parents t’ont attendu toute leur vie, on a décidé de se couper du monde, de créer une bulle d’amour pour profiter de chaque seconde de ton arrivée et pour apprendre à être les parents que tu mérites. Ne nous en voulez pas les amis si on n’est pas très présents pour le moment, on a besoin de profiter avant que le temps nous échappe», peut-on lire en légende du cliché.