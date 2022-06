Shanna va avorter de son enfant trisomique

France : Shanna va avorter de son enfant atteint de trisomie 21

L’ex-candidate de téléréalité et son compagnon ont décidé de faire une IVG sur leur bébé atteint de la trisomie 21. Tollé sur la Toile.

Les internautes qui ont regardé cette vidéo ont été nombreux à s’insurger contre la décision du couple. Ils ont surtout été choqués que cette vidéo soit monétisée et qu’on y voit aussi des images du nouveau clip de Shanna. «Et maintenant on fait des vidéos YouTube où on se filme pour expliquer qu’on va "arrêter le cœur d’un jumeau T21" parce que "c’est trop dur". C’est privé ça! Plus aucune limite ces influenceurs», a déploré l’un d’eux. «L’humanité vous avez dit? Avec en intro de la vidéo de la pub!», a renchéri un autre.

Face aux critiques, l’influenceuse, dont les fesses agacent la Toile, s’est défendue: «Si vous vous estimez meilleurs, Si vous pensez que vous auriez agi autrement, si vous trouvez à redire au lieu de partager notre douleur… Alors ne perdez pas votre précieux temps en gâchant le nôtre. Manifestement votre infinie vertu mérite que vous abreuviez le reste du monde de votre sage bonté. Donc je vous en prie, ne vous attardez plus sous nos photos et vidéos, ce qu’on vit est assez difficile pour en plus devoir gérer votre malveillance. Même si ce qu’on vit nous déchire le cœur, on reste chanceux et on remercie fièrement la vie.»