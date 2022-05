France : Shanna Kress va devenir maman

L’ex-candidate de téléréalité et son copain Jonathan Matijas attendent des jumeaux.

Ensemble depuis 2020, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé la nouvelle sur Instagram

C’est une grande nouvelle que Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé à leurs fans sur Instagram, dimanche 1er mai 2022: ils vont devenir parents. «2 + 2 = Nous. Ce sont des jumeaux. Le plus beau jour de notre vie arrive!» a écrit la Française de 35 ans, en légende d’une photo où on la voit avec son chéri, en train d’embrasser son ventre arrondi.