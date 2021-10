États-Unis : Shannen Doherty se bat pour rester en vie

Atteinte d’un cancer de stade 4, l’actrice sait qu’elle ne vaincra pas la maladie, mais elle refuse de se laisser abattre.

L’avenir n’est pas rose pour Shannen Doherty. Victime d’une rechute de son cancer du sein en 2019 , l’actrice de 50 ans n’a plus d’espoir de guérir et se prépare à mourir , mais cela ne l’empêche pas de profiter de la vie. Invitée de l’émission «Good Morning America», celle qui incarnait Brenda dans «Beverly Hills 90210» s’est confiée sur son état d’esprit.

«Je vis, je passe beaucoup de temps avec mes amis et ma famille et je travaille», a-t-elle dit, soulignant que si son job avait toujours été épanouissant, il l’était encore plus aujourd’hui. L’Américaine aimerait d’ailleurs que les gens cessent de penser que les personnes atteintes d’un cancer de stade 4, comme elle, ne sont plus capables de travailler. «Ce n’est pas vrai et j’aimerais vraiment qu’on nous donne une chance de le prouver», a-t-elle ajouté. Shannen a d’ailleurs récemment tourné deux films, après avoir repris son rôle de Brenda dans le revival de «Beverly Hills».