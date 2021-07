Football - Shaqiri a demandé son départ de Liverpool

En manque de temps de jeu à Liverpool, Xherdan Shaqiri veut aller voir ailleurs. AFP

Ça se précise. Annoncé avec plus ou moins d ’ insistance depuis plusieurs mercatos, le départ de Xherdan Shaqiri devrait intervenir cet été. Cette affirmation ne repose plus seulement sur des bruits de couloir, elle a été clairement formulée par le principal intéressé.

L’ailier de 29 ans s’est exprimé auprès du Corriere dello Sport. «J’ai fait savoir aux dirigeants de Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau défi, a-t-il indiqué. Ils ont accepté ma décision et vont maintenant considérer les offres pour me vendre. Liverpool ne me bloquera pas cet été.»

L’ancien Bâlois est en quête de temps de jeu, lui qui n ’a disputé que 33 matches sur les deux dernières saisons (pour 2 buts et 4 passes décisive s ). «L’important, à ce moment de ma carrière, est de pouvoir jouer régulièrement, mais cela n ’ a pas toujours été le cas au cours des trois dernières saisons», a-t-il ajouté.

Au sortir d’un Euro satisfaisant, lors duquel il a inscrit 3 buts et réalisé 1 passe décisive, Shaqiri jouit d’une cote intéressante. Selon Goal, Séville, Naples, Villarreal et la Lazio feraient partie des clubs qui ont exprimé leur intérêt à son égard.

Pour l’heure, la piste la plus chaude mène à Rome. Et la possibilité de rejoindre les Biancocelesti ne lui dépla î t pas. «Qui n ’ est pas amoureux du style de vie italien?, a-t-il clamé au Corriere dello Sport. Ce qui frappe vraiment, c ’ est l’amour des Italiens pour le football. Les fans sont incroyables. Igli Tare (ndlr: directeur sportif de la Lazio) fait un excellent travail à la Lazio depuis des années. S’il est vrai qu ’ il a un grand respect pour moi, j ’ en suis honoré. Je suis la Lazio depuis longtemps, c ’ est un club de haut niveau.»

Quant à savoir si évoluer sous les ordres de Maurizio Sarri lui conviendrait, sa réponse ne laisse aucun doute: «En général, et aussi de par mes caractéristiques, j’aime jouer un football plus offensif et Sarri pratique cela. Ce serait intrigant.»

