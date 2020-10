Xherdan Shaqiri a été testé une deuxième fois et il était négatif.

Le joueur de Liverpool, forfait contre la Croatie car testé positivement au Covid-19 en début de rassemblement, est repassé devant le docteur et le résultat était cette fois négatif. Il n ’ a, par ailleurs, rien à voir avec la contamination de Manuel Akanji, privé lui aussi de la partie à St-Gall.

« XS » n ’ étant plus un « danger » pour ses coéquipiers - il ne peut pas contaminer les autres, mais des résidus de virus peuvent entraîner des « faux-positifs » -, l ’ Association s uisse de f ootball et son sélectionneur Vladimir Petkovic espèrent pouvoir l ’ emmener dans l ’ avion qui emmènera la Nati en Allemagne et en Espagne, y disputer des matches clés de la Ligue des n ations.