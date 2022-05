Football: Shaqiri est le joueur le mieux payé de Major League Soccer

Avec un salaire de 8,15 millions de francs suisses pour l’année 2022, Shaqiri gagne deux millions de plus que le deuxième joueur le mieux payé, l’attaquant mexicain du Los Angeles Galaxy, Javier Hernandez, plus connu sous le nom de Chicharito (6,0 millions). Suivent, dans ce classement: l’attaquant argentin Gonzalo Higuain (Inter Miami, 5,79 millions), le milieu de terrain espagnol Alejandro Pozuelo (Toronto FC, 4,69 millions) et l’attaquant américain Jozy Altidore (New England Revolution, 4,26 millions).