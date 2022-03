Football - Shaqiri et Xhaka alignés contre le Kosovo

Murat Yakin a choisi de brasser les cartes, à l’exception de Xhaka et Shaqiri.

Brassage des cartes légitime pour Murat Yakin. Mais dans le respect du caractère particulier de ce Suisse-Kosovo. Alors pour ce match amical dont le coup d’envoi sera donné à 18h00 au Letzigrund de Zurich, le sélectionneur a choisi de faire tourner l’intégralité de son équipe, à l’exception de Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka, évidemment.

Autour d’eux, Yakin a choisi de donner sa chance à plusieurs joueurs qui n’ont pas été alignés d’entrée lors de la défaite 2-1 en Angleterre samedi dernier. À commencer par Gregor Kobel, qui défendra les buts suisses pour la deuxième fois après avoir reçu sa première sélection contre la Grèce en septembre. Devant lui, il aura une défense inédite composée de Nico Elvedi et Eray Cömert dans l’axe, et des Romands Kevin Mbabu à droite et Jordan Lotomba à gauche.