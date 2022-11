Qatar 2022: Shaqiri: «La Suisse aussi a progressé depuis quatre ans»

«Je me souviens de ce Brésil – Suisse de 2018, au Mondial russe, oui, lance-t-il. Un match nul. Donc on sait qu’on peut faire quelque chose. Bon, d’accord, le Brésil d’aujourd’hui semble plus fort, plus équilibré, il a de l’expérience en plus. Mais la Suisse aussi a progressé depuis quatre ans. Nous avons démontré que nous étions capables de faire des résultats face à de grosses nations. Alors…»