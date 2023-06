Football: Shaqiri marque en MLS avant de rejoindre l’équipe de Suisse

Le premier but de l’exercice de Xherdan Shaqiri (en blanc) n’a toutefois pas été suffisant. Chicago s’est incliné à domicile contre Columbus dans le championnat de la MLS.

Xherdan Shaqiri a enfin trouvé le chemin des filets cette saison dans le championnat de la MLS (la ligue professionnelle nord-américaine). De bon augure avant les deux matches de qualifications à l’Euro 2024 avec l’équipe de Suisse à Andorre jeudi, puis à Lucerne contre la Roumanie trois jours plus tard.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le joueur suisse du Chicago Fire a claqué son premier but de l’exercice d’une superbe volée du gauche à l’intérieur de la surface de réparation. On jouait alors la 88e minute lorsque Xherdan Shaqiri a égalisé à 1-1 contre Columbus. Alors que le Fire semblait se diriger vers un nul satisfaisant à domicile, l’équipe de l’international suisse a craqué dans le temps additionnel et ainsi concédé une nouvelle défaite (1-2) rageante en championnat.