Tout indique que Jürgen Klopp et Xherdan Shaqiri seront bientôt séparés.

L’avenir de Xherdan Shaqiri (28 ans) à Liverpool semble de plus en plus bouché. Alors même que l’international suisse s’était fait l’auteur d’un coup franc magistral au premier tour de la Coupe de la Ligue (victoire du LFC 7-2 contre Lincoln City), il n’a pas été convoqué par Jürgen Klopp jeudi soir pour la rencontre du deuxième tour perdue contre Arsenal (0-0 ap, 4-5 tab). Pourtant, Shaqiri n’est pas blessé, et Klopp à une nouvelle fois aligné une équipe «bis».