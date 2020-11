Après un début de match catastrophique, menée 2-0 après 17 minutes de jeu seulement, promise à l’enfer et à la défaite, la Suisse avait « retourné » la rencontre pour s’imposer 5-2. Un formidable exploit, Final Four à la clé. Deux ans après, elle revient à Lucerne, elle retrouve ce mardi soir le théâtre de ce moment de grâce. De quoi l’inspirer avant un autre match décisif, contre l’Ukraine cette fois ?

On n’a pas oublié ce match contre la Belgique, non, bien sûr, c’est un magnifique souvenir. Mais contre l’Ukraine, c’est un autre match. Beaucoup de choses seront différentes. Je me souviens qu’il y a deux ans, nous avions été portés par le public, qui nous avait soutenus après le début de match. Cela nous avait donné le feu sacré pour réaliser l’exploit. Cette fois, ce sera un match à huis clos…