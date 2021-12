Basket - Shaquille O'Neal a revisité les classiques de Noël

L'ancien joueur qui a martyrisé tant de collègues dans les raquettes des parquets nord-américains grâce à ses 2 m16 et ses quelque 150 kilos même pas mouillés a pris sa retraite en 2011. Depuis, il est une référence parmi les ex-basketteurs devenus consultants, il a son podcast bien à lui, il est DJ, il est producteur, il a même fait du catch et est connu pour son humour dévastateur.

Mais l'ex-pivot a aussi fait dans le cinéma. Tout ce qu’il a tourné ne s'est pas transformé en chef d'oeuvre, non. Mais ses apparitions dans des films comme Jackass Forever, Hubie Halloween, Le Dog Show, Uncle Drew, la Grande Aventure Lego, Copains pour toujours 2, Kazaam, les Schtroumpfs 2, C'était à Rome ou encore Scary Movie 4 ont fait leur petit effet à défaut de lui avoir ouvert les portes des Oscars.

Cette fois, pour Noël, c'est dans une vidéo hilarante qu'il a tourné, pour le bonheur des petits et des grands. Le «Shaq» s'est incrusté dans des vidéos de Noël et c'est magnifique. Tour à tour, l'ancien des Lakers a détourné des passages de Elf, Christmas Vacation, A Christmas Story, A Charlie Brown Christmas, Love Actually, ou encore Maman j'ai raté l'avion. Du très haut niveau!