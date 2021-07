Los Angeles : Sharon Stone aurait craqué pour un jeune rappeur

La star américaine de 63 ans et RMR, 25 ans, sont de plus en plus proches, malgré leur différence d’âge.

L’actrice américaine Sharon Stone n’a pas voulu commenter sa relation avec le rappeur RMR. AFP/DR

Tout semble les séparer. Pourtant, Sharon Stone, 63 ans, serait très proche du rappeur RMR, 25 ans. Selon «Page Six», les deux Américains ont été vus plusieurs fois ensemble en train de faire la fête dans des clubs hollywoodiens.

RMR, qui dissimule toujours son visage sous une cagoule noire, serait un grand fan de l’actrice depuis qu’il l’a vue dans le film «Casino», sorti en 1995. Malgré leur différence d’âge, les deux artistes sont sur la même longueur d’onde et adorent passer du temps ensemble. Alors, amour ou amitié? «Aucun commentaire», a répondu la star de «Basic Instinct», qui s’était récemment inscrite sur un site de rencontres. Celui-ci avait rapidement supprimé son profil, pensant qu’il s’agissait d’un fake…