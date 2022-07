En arrêt maladie : Shawn Mendes craque dès le début de sa tournée

Sur la route depuis deux semaines, le chanteur canadien a dit stop. La pression est trop grande pour sa santé mentale.

Shawn Mendes, ex de Camila Cabello avec qui il a filé le parfait amour durant deux ans , a lancé son «Wonder: The World Tour» le 27 juin 2022 à Portland, aux États-Unis. Lors de sa 5e tournée mondiale, le chanteur doit donner une septantaine de concerts en un peu plus de treize mois. Désormais, il n’est pas certain qu’il tienne ses engagements. Samedi 9 juillet 2022, le Canadien de 23 ans a annoncé sur les réseaux sociaux que tous ses shows prévus durant le reste du mois étaient repoussés à une date indéterminée pour des raisons de santé.

«Je fais des tournées depuis l’âge de 15 ans. Il m’a toujours été difficile d’être sur la route loin de mes amis et de ma famille. Après quelques années sans tournée, je me sentais prêt à m’y ­replonger, mais cette dé­cision était prématurée et malheureusement, la pression m’a rattrapé. J’ai atteint le point de rupture», a-t-il expliqué. L’artiste, auteur de multiples tubes, comme «Treat You Better» dont le clip cumule 2,2 milliards de vues sur YouTube, a précisé ne pas savoir pour combien de temps il se retirait du circuit. «Après avoir parlé avec mon équipe et des professionnels de la santé, j’ai besoin de prendre du temps pour guérir, pour prendre soin de ma santé mentale. Dès que j’en saurai plus, je vous promets de vous le faire savoir. Je vous aime», a-t-il écrit.