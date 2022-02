Hockey sur glace - Sheehan et Léchenne virés: Ajoie fait le ménage

Gary Sheehan n’a pas survécu aux 18 défaites consécutives essuyées en championnat par Ajoie. L’entraîneur canadien et son assistant Vincent Léchenne ont été démis de leurs fonctions lundi par le club jurassien, dernier de National League et d’ores et déjà éliminé de la course aux séries finales.

Selon le communiqué de presse des dirigeants ajoulots, «la direction du club est arrivée à la conclusion que Gary Sheehan et Vincent Léchenne ne seraient plus en mesure d’inverser la tendance. Le message entre le vestiaire et le duo de coach ne passe plus et la décision est devenue inévitable.»